Un adolescente de 17 años fue asesinado de al menos dos disparos durante una pelea ocurrida en una vivienda de Virreyes Oeste, en el partido bonaerense de San Fernando. Por el crimen, la Policía busca a un joven de la misma edad que fue señalado como el presunto autor del ataque.

El hecho sucedió el lunes en una propiedad ubicada sobre la avenida Avellaneda al 5500. En ese momento, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un enfrentamiento entre varios jóvenes y la presencia de una persona herida por un arma de fuego. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima gravemente herida.

Según las primeras averiguaciones, la discusión entre la víctima y otro joven comenzó con una pelea a golpes dentro del domicilio. En medio de la disputa, el sospechoso habría extraído un arma de fuego y efectuado al menos dos disparos contra el adolescente.

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De acuerdo con la información obtenida, las heridas provocaron la muerte de la víctima en el mismo lugar y, tras el ataque, el presunto agresor escapó a bordo de una motocicleta. Desde ese momento, es buscado por las fuerzas de seguridad.

A raíz de esto, los policías realizaron un allanamiento de urgencia en una vivienda situada a pocas cuadras del lugar del homicidio, aunque el procedimiento tuvo resultado negativo. Por este motivo, se procedió a analizar las cámaras de seguridad de la zona.

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Para avanzar en la investigación, también se solicitó la intervención de Policía Científica para levantar y preservar elementos que puedan resultar útiles para esclarecer la mecánica del crimen. Además, se sumó a las tareas el personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUBDDI) local.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y quedó bajo la intervención del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, debido a que tanto la víctima como el principal sospechoso son menores de edad. Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas medidas para localizar al acusado y determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.