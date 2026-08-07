La víctima, identificada como Claudio Marcelo Killing, de 52 años, fue atacada por dos delincuentes que intentaron robarle mientras realizaba un viaje. Recibió varios disparos y murió en el lugar.

Un hombre de 52 años fue asesinado a balazos por motochorros mientras manejaba su Renault Kangoo durante un viaje solicitado por aplicación en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. La víctima fue identificada como Claudio Marcelo Killing, quien vivía en Castelar, Morón.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este jueves en la intersección de Río Orinoco y Corrales, donde una pasajera había pedido el vehículo a través de una aplicación.

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Según informaron fuentes policiales, dos hombres armados que circulaban en una moto negra de gran porte sorprendieron al conductor y a la pasajera con fines de robo. Uno de los delincuentes llevaba un arma de fuego y amenazó a las víctimas para intentar robarles sus pertenencias.

De acuerdo con el relato de la pasajera, identificada como Etelvina Verónica Flores, de 50 años, los asaltantes no lograron concretar el robo y uno de ellos efectuó varios disparos contra el conductor de la Renault Kangoo, que recibió heridas de gravedad.

Tras el ataque, los agresores escaparon en moto en dirección hacia la zona de Juan Manuel de Rosas, a la altura del kilómetro 40. En tanto, el conductor quedó gravemente herido dentro del vehículo. Al llegar una ambulancia al lugar, los médicos constataron que había muerto en la escena.

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La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios y Averiguación de Caudales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza. El funcionario ordenó preservar el lugar del hecho y el trabajo de los peritos para avanzar con la investigación.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y buscan testigos que puedan aportar información para identificar a los dos sospechosos y detenerlos.