La víctima tenía 54 años y fue sorprendida cuando se detuvo en un local de repuestos. Hay dos sospechosos arrestados, uno de ellos menor de edad.

Un hombre de 54 años fue asesinado este martes por la mañana durante un brutal robo de su moto en el partido bonaerense de José C. Paz, cuando fue atacado a tiros por dos delincuentes que se le acercaron a pie mientras estacionaba su vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 9.30, en la intersección de Ruta 197 y Quirós, a metros de la avenida Gaspar Campos. La víctima murió poco después de llegar al hospital y por el crimen fueron detenidos dos sospechosos, de 13 y 18 años.

Según informaron fuentes policiales, Javier Pairo, de 54 años, había parado su moto frente a una casa de repuestos cuando fue sorprendido por los agresores. En ese momento, recibió dos disparos, uno en el abdomen y otro a la altura del corazón.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, pero murió apenas ingresó al establecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Luego del hecho, se desplegó un operativo policial en la zona que permitió detener a dos sospechosos, uno de 18 años y un menor de apenas 13, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación busca ahora determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer cómo accedieron al arma utilizada en el ataque, en un contexto que vuelve a poner en foco la violencia extrema en hechos delictivos cometidos a plena luz del día.