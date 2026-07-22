Un adolescente de 17 años murió de una puñalada en el pecho y su hermano de 20 fue gravemente herido en medio de una pelea en la localidad de Polvaredas, en Las Heras, provincia de Mendoza.

El hecho se registró el domingo en la noche en el barrio Cuadro Estación, a la altura del kilómetro 1189 de la Ruta Nacional 7, en alta montaña mendocina. La víctima fue identificada como Gabriel Emanuel Cruz Jara.

Según informaron, todo comenzó por un conflicto entre dos familias del barrio. En la mañana del domingo, los dueños de una vivienda descubrieron que los vidrios y espejos de su camión estacionado en la vía pública estaban rotos.

Puede interesarte

Ese incidente derivó en una discusión verbal con los familiares de Cruz Jara, pero la tensión fue en aumento y, ya entrada la noche, el adolescente y su hermano regresaron al domicilio de la otra familia, donde la discusión terminó con un enfrentamiento. Cuando la policía arribó al lugar, encontró al adolescente muerto y a su hermano gravemente herido.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó de urgencia a ambos al Hospital de Uspallata. Los médicos constataron que el menor había muerto por una herida en el tórax, a la altura del corazón. Su hermano, identificado como Lucas Iván Cruz Jara, fue derivado al Hospital Central de Mendoza capital por la gravedad de las lesiones. En la primera etapa de la investigación, trascendió que el hermano de la víctima tiene antecedentes penales en 2024 por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y robo simple.

Puede interesarte

Por otro lado, inicialmente habían sido detenidos en el lugar del hecho Luis Diego Videla, de 25 años y apodado “Chuqui”, y su novia, quienes habían discutido con los jóvenes el domingo en la mañana. Sin embargo, la mujer podría quedar en libertad ya que no está vinculada con el homicidio.

Además, Lucas Iván Cruz Jara logró declarar desde el hospital y señaló a otros sospechosos. Con su testimonio, los investigadores desarrollaron nuevas hipótesis y realizaron una serie de allanamientos donde fueron detenidos Ángel David (34) y Jonathan Gustavo Díaz Piotto (35), ambos con antecedentes por delitos menores.

La causa quedó a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla, de la Oficina Fiscal de Las Heras, con intervención de la División Homicidios y peritos de la Policía Científica, mientras continúa la búsqueda del tercer sospechoso.