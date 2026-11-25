La policía intentó trasladarlo para que recibiera atención médica, pero poco después se confirmó su fallecimiento. Investigan dónde y cómo fue baleado. Es el 7mo. crimen en ocho días.

La noche había caído sobre San José del Rincón cuando un hombre, en circunstancias que todavía son materia de investigación, irrumpió en el patio de una casa y buscó auxilio. No llegó por sus propios medios a explicar qué le había sucedido. Tenía un disparo en la espalda y su estado era extremadamente delicado. Minutos después, se confirmó su muerte.

El episodio se registró este martes, alrededor de las 19.16, en inmediaciones de calle Juan de Garay, junto al sector del reservorio. De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre habría llegado corriendo hasta una vivienda del lugar y, una vez en el patio, pidió ayuda a sus ocupantes.

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La escena generó preocupación entre los vecinos y motivó la inmediata intervención policial. Cuando los efectivos llegaron, encontraron al individuo con una lesión de arma de fuego en la espalda. Hasta ese momento no se había podido establecer qué había ocurrido ni dónde se había producido el ataque.

Ante la urgencia del cuadro, los uniformados solicitaron una ambulancia. Sin embargo, frente a la demora del servicio sanitario y al deterioro de la condición del herido, resolvieron trasladarlo en un patrullero para procurar una asistencia médica inmediata.

La expectativa por su recuperación duró poco. Desde la Comisaría 14ª de San José del Rincón se comunicó posteriormente que el hombre había fallecido.

A partir de lo ocurrido se puso en marcha el protocolo correspondiente para los casos de muerte violenta. Las autoridades de la Unidad Regional I fueron notificadas y también tomó intervención el fiscal de Homicidios en turno, quien dispuso la participación de los especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al cabo de algunos minutos, los peritos arribaron al lugar y comenzaron con las tareas de rigor. El trabajo incluyó la toma de fotografías, la confección de planimetrías y el relevamiento de cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes útiles para reconstruir los movimientos previos al desenlace.

En paralelo, los investigadores procuraron obtener testimonios de vecinos y posibles testigos que pudieran haber observado al hombre cuando llegó a la vivienda o que tuvieran información sobre algún episodio violento ocurrido en las inmediaciones.

Por ahora, uno de los principales interrogantes pasa por establecer dónde y en qué circunstancias recibió el disparo. Tampoco se pudo determinar públicamente su identidad ni si tenía algún vínculo con el sector donde finalmente buscó refugio.

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La hipótesis de que no sería residente de San José del Rincón es uno de los datos preliminares que manejan los investigadores, aunque deberá ser corroborada.

La pesquisa deberá reconstruir el recorrido que realizó antes de llegar a la vivienda, determinar si fue atacado en otro punto de la ciudad y establecer quién o quiénes pudieron haber intervenido en el hecho.

Por el momento, el caso permanece rodeado de incógnitas. La muerte del hombre abrió una investigación por homicidio que tendrá como primeros elementos de análisis las pericias realizadas en la escena, los registros de cámaras y los testimonios que puedan aportar información sobre sus últimos minutos de vida.

El crimen de San José del Rincón se suma a una preocupante cadena de episodios violentos que golpeó a la ciudad de Santa Fe durante los últimos ocho días. Con este nuevo caso, ya son siete las personas fallecidas en distintos hechos de violencia registrados en ese lapso.

Una sucesión que comenzó el lunes 16 del corriente con el asesinato de Yazmina Milagros Cañón, de 28 años, quien fue encontrada con heridas de arma blanca en una vivienda de barrio General Alvear. La secuencia continuó el martes 17 con el doble homicidio de barrio Guadalupe Residencial, donde fueron ejecutados a tiros Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, y su hijo Lucas, de 23.

La semana tuvo otro desenlace estremecedor el viernes 20, cuando un policía de 27 años asesinó a su pareja, una mujer de 28 que también pertenecía a la fuerza, y posteriormente se quitó la vida en una vivienda de barrio Santa Lucía.

El episodio, investigado como un femicidio seguido de suicidio, dejó además a un niño de siete años sin sus padres. Pero la violencia todavía tenía reservado otro capítulo: el domingo, Víctor Hugo "Toco" Zavala, de 47 años, fue atacado a tiros en General López al 4100, en barrio San Lorenzo. Recibió dos disparos y murió durante el traslado al hospital Cullen.