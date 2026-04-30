Brian Hostes, de 17 años, falleció esta tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) “Oscar Alende” tras ser atacado a tiros.

Un adolescente fue asesinado en la ciudad balnearia de Mar del Plata tras una disputa de hace tiempo y por el hecho dos jóvenes fueron detenidos. La víctima estuvo internada varias horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) “Oscar Alende” hasta que confirmaron su muerte.

El crimen sucedió este miércoles al mediodía en la zona de Coronel Suárez y Gascón cuando el adolescente Brian Hostes, de 17 años y con antecedentes, recibió tres tiros en medio de una pelea.

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De manera inmediata fue trasladado al HIGA, pero horas más tarde informaron que falleció tras sufrir dos descompensaciones durante una operación de urgencia producto de los disparos en las piernas y la zona abdominal.

Frente a la situación, familiares de Brian protagonizaron graves incidentes en la puerta del Hospital Interzonal, por lo que se requirió la intervención del Cuerpo de Infantería.

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Según se pudo saber, la Policía realizó un allanamiento en las últimas horas y se informó que fueron aprehendidos dos jóvenes de 16 y 18 años.

Lo curioso del caso, y que está siendo investigado, es que días atrás Hostes denunció a un menor y se sospecha que sería uno de los detenidos, indicaron.