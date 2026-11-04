Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante la tarde de este martes en Villa Gobernador Gálvez. La víctima fue encontrada sin vida en el patio de una vivienda ubicada en inmediaciones de Pasaje C y Nahuel Huapi. La Policía investiga las circunstancias del crimen y, hasta el momento, no se informaron detenciones.

Personal del Comando Radioeléctrico fue enviado al lugar cerca de las 16.30 tras un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida.

Al llegar, los agentes entrevistaron a dos mujeres de 50 y 18 años que viven en el inmueble. Ambas relataron que habían escuchado una detonación y que, al salir de la casa, encontraron a un hombre tendido en el patio, con abundante sangre en la cabeza.

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Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió al domicilio y constató el fallecimiento. La víctima fue identificada como Hugo Brian M., de 32 años, domiciliado en Rosario. Según el informe policial, presentaba una herida abierta en la región parietal de la cabeza.

Durante el procedimiento, una de las residentes contó que había encontrado una bolsa dentro de un contenedor de residuos ubicado en el patio, con distintos objetos que no pertenecían a su familia. En ese sector, los efectivos secuestraron mercadería comestible, prendas de vestir y un anafe.

Además, la mujer manifestó que había lavado el patio porque los perros de la vivienda estaban lamiendo la sangre y que posteriormente cubrió el cuerpo con una lona azul.

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En la escena trabajaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), que secuestraron una vaina servida, junto con personal de la Unidad de Violencia de Alto Impacto (UVAL) y de la Morgue Judicial.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rodrigo Urruticochea, de la Unidad de Homicidios Dolosos. Las actuaciones iniciales se realizaron en la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez.