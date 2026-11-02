Omar Darío Ocampo tenía 39 años y recibió un disparo en la zona toracoabdominal durante un violento episodio ocurrido el sábado por la tarde. Su esposa relató que un hombre conocido como "Tortuga" lo convocó desde una vivienda y que, tras una discusión y una pelea, un familiar de este último habría sacado un arma y comenzado a disparar.

Un llamado desde una vivienda, un encuentro que rápidamente derivó en una pelea y una sucesión de disparos. Así se habría desarrollado el episodio que terminó con la vida de un hombre de 39 años durante la tarde del sábado, en barrio Santa Rosa de Lima, en el oeste de la ciudad de Santa Fe.

El hecho se produjo alrededor de las 18.10 y tuvo como escenario la zona de calle Aguado al 1600. La víctima fue identificada como Omar Darío Ocampo, quien llegó por sus propios medios al hospital para recibir asistencia médica.

Puede interesarte

Los profesionales que lo atendieron constataron que presentaba una herida de arma de fuego en la región toracoabdominal izquierda, a la altura de las costillas. La lesión era de extrema gravedad.

Pese a los esfuerzos médicos, el cuadro resultó irreversible. A las 18.35 se confirmó su fallecimiento.

La primera reconstrucción del episodio surgió del testimonio de la esposa de Ocampo, quien acompañó a la víctima y aportó detalles sobre lo sucedido.

Según manifestó la mujer, ambos circulaban por calle Estrada cuando, desde una vivienda, salió un hombre al que identificó por el apodo de "Tortuga". El sujeto habría llamado a su marido, quien se acercó para hablar con él.

Sin embargo, el encuentro habría tomado rápidamente un rumbo violento. De acuerdo con el relato, apenas se aproximó, Ocampo recibió un cabezazo. La situación derivó entonces en un enfrentamiento físico.

La mujer sostuvo que, en ese momento, comenzaron a salir otros familiares del hombre señalado, quienes también habrían intentado agredir a su esposo.

Siempre de acuerdo con la versión aportada por la esposa, en medio de la gresca intervino el yerno de "Tortuga", quien habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos.

Uno de los proyectiles alcanzó a Ocampo en el sector izquierdo del tórax y abdomen, provocándole una lesión que terminó siendo fatal.

Puede interesarte

La víctima fue trasladada para su atención médica, pero murió apenas minutos después, pese a los esfuerzos del personal sanitario.

El episodio dejó como saldo un nuevo homicidio en la ciudad de Santa Fe y abrió una investigación destinada a establecer con precisión cómo se produjo el enfrentamiento, quién efectuó los disparos y cuál fue la participación de las personas que, según el testimonio inicial, intervinieron en la pelea.

Por el momento, la secuencia conocida surge principalmente de la declaración de la esposa de la víctima, por lo que las circunstancias del ataque deberán ser corroboradas mediante las medidas investigativas correspondientes.