La víctima tenía 29 años y fue atacado cerca del mediodía de este miércoles. El joven fue hallado en un auto tras un supuesto accidente vial en barrio Centenario. Fue trasladado al Cullen, pero los médicos no lograron salvarlo.

Un joven de 29 años que sería oriundo de la ciudad de Santo Tomé fue asesinado este miércoles en el extremo sur de la capital santafesina.

Según pudo reconstruirse, el muchacho fue atacado a tiros cerca del mediodía cuando se encontraba a bordo de su automóvil, un Suzuki Fun de color negro, en cercanías de la esquina que forman las calles Vera Mujica y O'Higgins.

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Malherido, el joven condujo por un par de cuadras para escapar hasta que quedó inconsciente y terminó impactando contra un vehículo utilitario estacionado en la cuadra de calle Vera Mujica al 700.

Desde allí, una vecina lo trasladó de urgencia en su vehículo particular hasta el Hospital José María Cullen.

A pesar de los esfuerzos médicos en el Cullen, el joven murió tras recibir un disparo en la espalda en un confuso episodio en el sur de Santa Fe.

Rápidamente, el muchacho herido fue llevado al Shockroom, donde constataron que un proyectil de arma de fuego había impactado en su zona lumbar. Algunas versiones señalan que el impacto era en el pecho.

Los médicos se esforzaron para estabilizar su cuadro, pero la bala había ocasionado daños irreversibles en órganos vitales.

Minutos más tarde se informó sobre su fallecimiento.

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Otra balacera

Trascendió que aproximadamente media hora después del ataque, desconocidos en moto aparecieron en inmediaciones de la zona donde el joven fue baleado y abrieron fuego contra una vivienda.

Ambos incidente estarían vinculados entre sí, aunque todo es materia de investigación.

La escena del hecho fue examinada por peritos de la Policía de Investigaciones, que reunió evidencia para tratar de aportar pruebas a la causa que ya está en manos de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.