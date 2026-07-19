El hecho ocurrió entre el sábado y las primeras horas de este domingo, en un domicilio de calle Bielsa al 6200. Un llamado alertó al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en el lugar

Una joven de 20 años fue asesinada entre el sábado a la noche y las primeras horas de este domingo, en una vivienda de la zona oeste de Rosario. La víctima fatal fue identificada e investiga la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 Rosario, a cargo en turno de la fiscal Noelia Navone

Según los primeros datos aportados, personal de emergencia del 911 acudió al lugar tras recibir llamados que alertaban sobre disparos de arma de fuego provenientes del interior de una vivienda de calle Bielsa al 6200.

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Una vez en el domicilio, la policía constató la presencia de una persona herida de arma de fuego en la zona de mentón. Al arribo, personal médico diagnosticó el fallecimiento de la joven herida, identificada como Lara Valentina Caraballo, de 20 años.

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Cerca de la una de la madrigada de este domingo fue informada la fiscal Navone, que indicó tareas investigativas y toma de testimonios. Las acciones dieron cuenta de un posible autor del los disparos, que fue identificado y se dispuso la orden de captura.

Asimismo, se solicitó al Gabinete Criminalístico levantamiento de rastros, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona del hecho y toma de testimonios tendientes a dilucidar la mecánica del hecho