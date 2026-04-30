Una empleada de 47 años recibió un disparo mientras atendía un negocio en barrio Norte y murió horas después en el Hospital San Martín. Hay un hombre de 49 años detenido como presunto autor.

Una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo este miércoles por la tarde dentro de un local de cotillón ubicado en calle 37 entre 9 y 10, en el barrio Norte de La Plata. La víctima, Paula Lastiris, fue trasladada al Hospital San Martín en estado crítico tras el ataque y murió horas después a causa de la herida recibida. El presunto autor del disparo fue detenido a pocas cuadras del lugar del hecho.

Según informaron fuentes policiales, un hombre ingresó al comercio y efectuó un disparo contra la mujer que atendía el negocio. Ante el llamado al 911, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y, con los datos aportados por testigos y vecinos, desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Del procedimiento participaron motos del Escuadrón Motorizado, personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).

Puede interesarte

El sospechoso fue localizado y aprehendido en calle 35 entre 5 y 6, a escasas cuadras del comercio donde ocurrió el crimen. Al momento de la detención, los agentes le secuestraron un arma de fuego tipo revólver, que sería la utilizada en el ataque. El acusado fue identificado como L.O.A., de 49 años, y quedó alojado en una dependencia policial.

Puede interesarte

La víctima, identificada como Paula Lastiris, de 47 años, fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. Con el correr de las horas se confirmó su deceso a raíz de la herida de arma de fuego.

En el lugar se presentó Walter, quien se identificó como el esposo de la fallecida y aportó un dato a los investigadores: según su testimonio, L.O.A. sería el propietario del local de cotillón y existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler del comercio, lo que habría desencadenado el violento episodio.