El adolescente fue atacado a balazos en el barrio Nuevo Golf. Uno de los agresores estaba en un auto y volcó tras la balacera.

Un adolescente de 16 años fue asesinado este sábado de un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento en el barrio Nuevo Golf de la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Los investigadores informaron que todo ocurrió cerca de las 17 en Cerrito y calle 83 mientras el chico circulaba en una moto.

En ese momento, fue sorprendido por varias personas que también se movilizaban en motos, y otra persona, referida como el principal sospechoso, que viajaba en un Fiat Palio rojo. Así empezó el tiroteo, en el que hubo al menos 20 disparos.

Uno de esos tiros impactó en la nuca del adolescente, que cayó herido. En medio del enfrentamiento, volcó el auto en que iba el presunto responsable de la muerte del joven y fue detenido.

Luego del ataque, una vecina intervino para atender al adolescente. Lo trasladó al Centro de Salud N° 2. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar que había muerto.

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos en Mar del Plata. Durante los últimos días, se registraron al menos tres homicidios. Junto con el del joven, las otras víctimas fueron Héctor Antonio Echeverri (63) y Yoel Castro (24).

El caso quedó en manos de la Justicia, que intenta esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables de la balacera.