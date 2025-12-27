Pronóstico
Así estará el clima este sábado en la ciudad de Santa Fe
Según el SMN, la temperatura mínima será de 23° y la máxima alcanzará los 33°, en una jornada marcada por la inestabilidad y el cielo mayormente cubierto.
Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con cielo cubierto. Las probabilidades de precipitaciones serán altas durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 70 y el 100%, mientras que hacia la tarde las chances de lluvia descenderán a un rango de entre el 40 y el 70%. Durante la noche, el riesgo será menor y se ubicará entre el 10 y el 40%.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará los 23° y la máxima alcanzará los 33°. El viento soplará de manera leve a moderada, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, intensificándose levemente por la tarde, cuando podría alcanzar entre 23 y 31 km/h. No se prevén ráfagas significativas.
Durante la mañana el cielo permanecerá cubierto y el ambiente será húmedo, mientras que por la tarde se mantendrá la nubosidad, aunque con algunos momentos de mejora temporaria. Hacia la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y la temperatura descenderá, manteniendo un clima templado.
La inestabilidad por la lluvias continúa en la capital santafesina. Crédito: Manuel Fabatía
Cielo cubierto y ambiente húmedo marcarán el inicio del sábado en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía
Pronóstico extendido
El domingo la temperatura mínima será de 24° y la máxima llegará a los 27°. El cielo se presentará mayormente nublado, con probabilidades de lluvia bajas a moderadas durante la mañana, la tarde y la noche.
Luego, el lunes mostrará un panorama más estable. La mínima descenderá a 21° y la máxima trepará hasta los 31°. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada.
Finalmente, el martes se anticipa una jornada calurosa y sin lluvias. La temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 32°.