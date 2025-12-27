Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con cielo cubierto. Las probabilidades de precipitaciones serán altas durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 70 y el 100%, mientras que hacia la tarde las chances de lluvia descenderán a un rango de entre el 40 y el 70%. Durante la noche, el riesgo será menor y se ubicará entre el 10 y el 40%.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará los 23° y la máxima alcanzará los 33°. El viento soplará de manera leve a moderada, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, intensificándose levemente por la tarde, cuando podría alcanzar entre 23 y 31 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

Durante la mañana el cielo permanecerá cubierto y el ambiente será húmedo, mientras que por la tarde se mantendrá la nubosidad, aunque con algunos momentos de mejora temporaria. Hacia la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y la temperatura descenderá, manteniendo un clima templado.

La inestabilidad por la lluvias continúa en la capital santafesina. Crédito: Manuel Fabatía

Cielo cubierto y ambiente húmedo marcarán el inicio del sábado en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

Pronóstico extendido

El domingo la temperatura mínima será de 24° y la máxima llegará a los 27°. El cielo se presentará mayormente nublado, con probabilidades de lluvia bajas a moderadas durante la mañana, la tarde y la noche.

Luego, el lunes mostrará un panorama más estable. La mínima descenderá a 21° y la máxima trepará hasta los 31°. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

Finalmente, el martes se anticipa una jornada calurosa y sin lluvias. La temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 32°.