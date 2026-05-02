Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con neblina y, con el avance de las horas, el cielo se presentará parcialmente nublado. Se prevé un día templado, con condiciones relativamente estables.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 19°. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

El viento soplará leve a moderado, con velocidades que oscilarán entre 7 y 31 km/h, predominando del sector norte y rotando hacia el este hacia la noche. Podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h en algunos momentos.

Hacia la tarde, el cielo continuará algo nublado, con períodos de mayor apertura que permitirán el ingreso de sol.

Pronóstico extendido

El domingo se anticipa una jornada más fresca, con una mínima de 8° y una máxima de 19°. No se esperan lluvias.

Luego, el lunes el tiempo continuará estable, con una mínima de 9° y una máxima de 24°. No se prevén precipitaciones.

Finalmente, el martes presentará condiciones similares, aunque con un leve aumento en la inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 16° y los 25°, con una probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40%.