Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable. Se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas agradables y un ambiente cálido pero no extremo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 27°. El viento soplará leve a moderado, entre 7 y 22 km/h, predominando del sector noreste, sin ráfagas significativas.

Desde temprano se percibirá un ambiente cálido que se intensificará levemente hacia la tarde. La sensación térmica será confortable, mientras que durante la noche los registros se mantendrán templados, sin descensos bruscos. Estas condiciones resultan ideales para actividades al aire libre.

Temperaturas agradables durante la mañana y cálidas por la tarde. Crédito: Manuel Fabatía.

Pronóstico extendido:

El domingo continuará con clima cálido y estable. La mínima será de 18° y la máxima de 29°. Hacia la tarde y noche, podría registrarse una leve probabilidad de precipitaciones, aunque la mayor parte del día se mantendrá seco.

Luego, el lunes se espera un leve aumento de temperatura, con mínima de 20° y máxima de 30°. El cielo permanecerá mayormente despejado y las probabilidades de lluvia serán bajas.

Finalmente, el martes seguirá el ambiente caluroso, con mínima de 20° y máxima de 30°. El cielo se mantendrá despejado, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados.