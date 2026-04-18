El SMN indicó presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola.El SMN indicó presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola.

Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con neblina. Se espera una jornada agradable con cielo algo nublado por la tarde.

Según el Servicio Metorológico Nacional, la tempertura mínima fue de 14° y la máxima alcanzará los 27°. El viento soplará moderado, predominando del sector norte por la mañana y la tarde, y este por la noche. No habrá ráfagas significativas.

Se espera presencia de neblina. Crédito: Mauricio Garín

Se espera un sábado con cielo algo nublado. Crédito: El Litoral.

Pronóstico extendido:

El domingo, la mínima será de 18° y máxima de 25°. Se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y lluvias por la tarde.

Luego, el lunes se espera mínima de 18° y máxima de 22°. Probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada.

Finalmente, el martes, el clima se mantendrá templado. Se espera una mínima de 16° y máxima de 20°.