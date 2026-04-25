Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con presencia de neblina. Con el correr de las horas, el cielo se presentará algo nublado y se espera un día templado en general.

Según el Servicio Metorológico Nacional, la temperatura mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 24°. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 70% a lo largo del día, con mayor inestabilidad hacia la tarde.

El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 7 y 12 km/h, predominando del sector norte y rotando hacia el este por la noche. No se prevén ráfagas significativas.

Pronóstico extendido

El domingo se anticipa una jornada más fresca, con una mínima de 14° y una máxima de 21°. La probabilidad de lluvias será baja durante todo el día, aunque el viento podría intensificarse hacia la tarde y noche.

Luego, el lunes, el tiempo se mantendrá estable. Se espera una mínima de 9° y una máxima de 20°, sin probabilidades de precipitaciones. El viento continuará leve a moderado.

Finalmente, el martes se presentará con condiciones similares: cielo estable, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 8° y los 18°.