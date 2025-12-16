Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 12° y la máxima sería de 29º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 92%, la presión de 1013 hPa, viento oeste en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles tendrá una mínima de 17° y una máxima de 30°. Estará mayormente despejado a lo largo de toda la jornada.

Para el jueves se espera cielo algo nublado en la mañana y completamente despejado en la tarde - noche. La mínima será de 21º y una máxima de 32º.

Finalmente, el viernes tendrá cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. La mínima será de 25º y una máxima de 34º.