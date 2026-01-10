Clima
Así estará el tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe
Según el SMN, el termómetro marcará un mínimo de 17° y un máximo de 25°, con un clima agradable durante toda la jornada.
Este sábado la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente cubierto. Durante la mañana y la tarde, se espera que la nubosidad se mantenga, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 25°. El viento soplará de manera leve a moderada durante el día, con velocidades de 13 a 22 km/h, y disminuirá por la noche, ubicándose entre 7 y 12 km/h. No se prevén ráfagas significativas.
Durante la mañana, el ambiente se sentirá templado y húmedo, mientras que por la tarde la nubosidad persistirá. Hacia la noche, la temperatura descenderá ligeramente, ofreciendo un clima agradable para actividades al aire libre.
Pronóstico extendido:
El domingo la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 30°, con cielo mayormente nublado y condiciones estables.
Luego, el lunes se prevé una mínima de 19° y una máxima de 32°. El cielo se presentará parcialmente nublado y tiempo estable.
Finalmente, el martes se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 32°, día caluroso con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.