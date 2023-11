Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron por civil y vivieron un día inolvidable, cargado de emoción. Tras la especial ceremonia, la pareja habló con la prensa y expresó su felicidad.

Mediante sus historias de Instagram, la comunicadora compartió diversas fotos y videos de la ceremonia, donde se la ve con un radiante vestido blanco y un ramo de flores en la mano.

En LAM (América TV) pasaron al aire la nota que le hicieron a Sol Pérez y Guido Mazzoni tras pasar por el registro civil, y allí ella expresó: "No paré de llorar, recontra emotiva la ceremonia, muy linda. Si la pensábamos no salía tan bien como ahora. Fluyó".

"Yo estaba recontra nerviosa, la pasé muy mal. Cuando venía para acá me sentía re mal, lo padecí", reveló sobre cómo vivió las horas previas al casamiento. A su vez, la ex "chica del clima" reconoció que soñaba con este momento desde siempre: "Siempre soñé con casarme de blanco y con un príncipe azul, pero me sorprendió porque me vino mejor. Es el amor de mi vida. Guido es todo lo que está bien, no tiene maldad, me sorprende todos los días para bien, me hace sentir la persona más feliz del mundo. Nos acompañamos mucho. Elegí a la mejor persona para formar una familia".

Por su parte, Guido Mazzoni elogió a su esposa y destacó: "Yo la admiro cada día de mi vida, es una estupenda persona. Es trabajadora, humilde, aprendo día a día de ella. Quiero que me enseñe a transitar de una manera única la vida".

Sobre los planes a futuro, Sol Pérez contó que tiene ganas de ser mamá: "El 25 se viene la boda. Después tenemos lo Martín Fierro de la Moda, nos quedamos para eso, y luego nos vamos una semana de vacaciones. Y el año que viene nos iremos y veremos si llegamos con un integrante más de la familia. Es una idea, pero después Dios dirá".

Y reflexionó: "Fueron cuatro años de descubrirnos, acompañarnos y conocernos. Nos llevamos muy bien. Yo hice un trabajo enorme para mejorar y poder llevar esta familia con todo el amor del mundo, poniendo lo mejor de mí y dejando de lado el egoísmo. Con Guido aprendí que todo es en equipo".

Por último, Sol Pérez contó por qué no quiso que le tiraran arroz cuando salió del civil: "Preferí que no porque yo vengo de un lugar humilde, donde las cosas cuestan mucho y me parecía que si uno tiene la posibilidad de comprar otra cosa... podíamos hacerlo de otra manera y que igual iba a ser hermoso y feliz para nosotros".