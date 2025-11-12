Wanda Nara se sacó una foto con Johnny Depp, en medio de su conflicto con Mauro Icardi. El encuentro se produjo este martes durante una visita del actor de Hollywood y pocos minutos de publicar las sorpresivas imágenes, la conductora de Masterchef las borró de su cuenta en Instagram para luego volver a publicarlas.

Corriendo detrás de él como loca para que la Saludara. Todo armado por la loca .

Cuando le cuenten a Deep que la Wanda Nara es la Amber Heard en la relacion que tuvo le da un ataque.

,🤣😂🤣😂🤣😂🤣#WandaNadieTeCree https://t.co/S7Frs9vEVK — Inés (@s3_ines) November 11, 2025

Las imágenes generaron una inmediata revolución en redes sociales. En cuestión de minutos, el posteo acumuló más de 26 mil “likes" y cientos de comentarios. Sin embargo, la mediática decidió borrar las fotos poco después de publicarlas, aunque finalmente las volvió a subir con un mensaje en inglés que dice: “Gracias por tus cálidas palabras”.

Para los usuarios, el encuentro no fue un detalle menor. Mauro Icardi, actual delantero del Galatasaray y expareja de Nara, ha manifestado en varias oportunidades su admiración por Depp, especialmente tras el mediático juicio del actor contra su exesposa Amber Heard, trazando paralelismos con su propia separación con la mediática.

Por eso, las redes interpretaron el gesto de Wanda como una nueva provocación, y los comentarios no tardaron en reflejarlo: “Siempre un paso adelante”, “El real tic-tac” o “Hermosa mojada de oreja”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Puede interesarte

La separación de Wanda e Icardi llegó a la Justicia luego de que la conductora denunciara al delantero de por "violencia de género y amenazas". El jugador negó las acusaciones y comparó esta situación con el juicio mediático que le ganó Johnny Depp a su expareja Amber Heard.

Incluso, publicó numerosas imágenes de Depp e incluso compartió en Instagram una foto suya con el siguiente comentario: "'No se trata de limpiar mi nombre, se trata de defender a las personas que creen en mí' Johnny Deep (sic)".