L-Gante comunicó hace unos días su separación artística de Maxi El Brother, quien era su manager y amigo, en medio de un gran escándalo ante la sospecha que tiene el cantante que lo perjudicó gravemente en lo económico.

En ese sentido, en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), trascendió cuál fue la desesperada reacción que tuvo el cantante cuando su nuevo abogado, Agustín Rodríguez, le leyó por completo el contrato que había firmado con Maximiliano Barbaccia, conocido como Maxi El Brother.

“Maxi sigue figurando como representante de L-Gante en su Instagram. Hablé con Agustín Rodríguez y me contó que cuando lo sentaron y le leyeron por primera vez el contrato, L-Gante se puso muy mal, se angustió de verdad”, explicó Gustavo Méndez sobre la profunda angustia que tuvo el artista al darse cuenta del contrato que había rubricado con su ahora ex representante.

Y luego el periodista blanqueó lo que le dijo el letrado de L-Gante sobre ese documento firmado por el artista: “Ese contrato es un mamarracho”, sentenció.

En este contexto, el cantante de General Rodríguez lanzó una nueva canción en medio del conflicto con Maxi El Brother que tendría una letra dirigida hacia él: “Acá la lealtad es la que pesa”, remarca L-Gante en el tema Blin Blin.

Cabe recordar que el fin de relación laboral entre L-Gante y Maxi El Brother terminó en escándalo y el artista inició una causa judicial contra su ex representante por presuntos manejos económicos irregulares en el tiempo que duró la relación laboral.

La respuesta de Maxi El Brother tras la firme decisión de L-Gante

Maxi El Brother compartió un texto en las redes sociales después de que L-Gante comunicó una renovación en su equipo de trabajo y cambio de manager.

“Elian, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, sé que la vas a romper y que esto recién empieza. Tenés todo el potencial y capacidad para seguir cumpliendo metas y sueños. Qué bueno poder acompañarte estos años y recorrer mucho camino juntos. Gracias por confiarme tu talento con el cual se marcó una generación y se hizo historia", comenzó el ahora ex manager del cantante.

El ex manager del cantante de cumbia 420 se refirió al conflicto que llevó al fin de su sociedad: “Hoy nos toca tomar rumbos diferentes, pero siempre con el mismo propósito: ¡demostrar que se puede! La música nos va a seguir juntando, ¡ese siempre fue nuestro punto de encuentro!“.

“Hemos pasado muchos conflictos de todo tipo en los cuales estuvimos hombro a hombro y salimos vencedores, esta vez nos quieren enfrentados. ¡Lo único bueno es que los ojos no mienten! ¡Y no les vamos a dar de comer! Pero ahora no quiero hacerte pensar, porque pensar tanto no es bueno”, finalizó Maxi el Brother.

Antes, el cantante había comunicado su decisión sobre el futuro de su carrera: "Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso. A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista".