La nostalgia volvió a instalarse con fuerza en las redes sociales y encontró en la inteligencia artificial una herramienta ideal para viajar varias décadas hacia atrás. En los últimos días, TikTok e Instagram se llenaron de retratos inspirados en los años 80, una tendencia que rápidamente trascendió a los usuarios anónimos y sumó a numerosas figuras del espectáculo argentino.

El desafío propone transformar fotografías actuales mediante inteligencia artificial para recrear una versión ochentosa de cada persona. El resultado combina elementos característicos de aquella época: colores intensos, luces de neón, fondos con rayos láser, denim nevado, prendas deportivas, maquillaje marcado, accesorios grandes y peinados con mucho volumen.

El fenómeno también recuperó una parte importante de la cultura visual de aquellos años. Desde la estética de los videoclips hasta los gimnasios de aeróbic, pasando por las discotecas, las fotografías familiares y los programas de televisión, cada imagen busca reconstruir un universo reconocible para quienes vivieron esa época y llamativo para las generaciones más jóvenes.

Neón, hombreras y aeróbic: los famosos argentinos que se sumaron al desafío

Una de las primeras figuras en mostrar su versión retro fue Soledad Silveyra, quien apareció con rulos dorados, campera de jean y una estética completamente ochentosa. La actriz acompañó la publicación con “Girls Just Want to Have Fun” y la pregunta “Según chatgpt, ¿cómo te verías en los 80’s?”, invitando a sus seguidores a participar.

Marcelo Tinelli también aceptó el desafío y eligió una imagen que recuperó varios símbolos de la década. Frente al tradicional logo de MTV, apareció con un saco turquesa con hombreras, una remera estampada, jean nevado y reloj digital.

Por su parte, Araceli González apostó por un peinado batido y accesorios geométricos en tonos fuertes. Su imagen combinó algunos de los recursos más reconocibles de la moda femenina de aquellos años.

Ángel de Brito eligió una versión mucho más veraniega. La inteligencia artificial lo mostró con mullet rubio, camisa de estampado abstracto, riñonera rosa y un radiograbador, una escena que remite al espíritu despreocupado de los veranos de aquella década.

La tendencia permitió que cada famoso eligiera una interpretación diferente de los años 80. Georgina Barbarossa, por ejemplo, apareció con un blazer azul eléctrico de hombreras marcadas, una blusa fucsia de satén y grandes aros geométricos.

Sabrina Rojas llevó el desafío hacia el mundo del fitness y recreó una estética inspirada en el furor del aeróbic. Body ajustado, cinturón ancho, vincha flúor y un fondo de luces de neón completaron una imagen con reminiscencias de Flashdance.

En una línea similar, Rocío Guirao Díaz apostó por un look deportivo compuesto por body rosa, calzas celestes, polainas y muñequeras. El peinado alto y los accesorios flúo reforzaron la referencia a las clásicas clases de gimnasia de la época.

Lourdes Sánchez también eligió el universo del fitness, con calzas fucsias metalizadas, body negro, cinturón ancho rosa y medias de lana en los tobillos.

Otra de las imágenes que llamó la atención fue la de Evangelina Anderson, quien apareció con una melena rubia de gran volumen, maquillaje intenso en tonos fucsia y violeta, aros grandes y una campera de jean nevado sobre un top rosa.

Iliana Calabró apareció con un mono turquesa de un solo hombro, volados, lunares, cinturón violeta y pulseras multicolores, en una postal cargada de color y espíritu pop.

María Fernanda Callejón eligió una imagen con pelo voluminoso, ondas marcadas, flequillo batido y un blazer de estampado geométrico en fucsia y violeta. El maquillaje intenso y los rayos láser del fondo terminaron de construir la escena.

Gustavo Conti se inclinó por una estética más deportiva, con campera de nylon en tonos eléctricos, musculosa blanca y reloj digital. La incorporación de luces láser completó el clima nocturno.

También hubo espacio para las recreaciones en pareja y familiares. Cande Ruggeri y Nicolás Maccari posaron juntos con blazer fucsia y campera de jean, mientras que Barby Franco, Fernando Burlando y su hija Sarah aparecieron con camperas deportivas de colores intensos, en una escena que buscó reproducir una fotografía familiar de los 80.

Eva Bargiela, junto a Gianluca Simeone y su hijo Faustino, llevó todavía más lejos la propuesta familiar. Los tres aparecieron con camperas deportivas, jeans nevados y rollers frente a un castillo, como si se tratara de una fotografía rescatada de un antiguo álbum.

Entre tanto, otras figuras como Rocío Robles, Estefi Berardi, Majo Martino, Lizardo Ponce, Alejandra Maglietti, Fabián Mazzei, Hernán Lirio y Sofía Jujuy Jiménez también participaron del fenómeno con diferentes interpretaciones de la década.



El paso a paso para hacer el trend de los 80

Elegir una foto: seleccioná una imagen clara de la persona que quieras transformar, preferentemente de frente y con buena iluminación.

Ingresar a una herramienta de IA: utilizá un generador de imágenes que permita cargar una fotografía como referencia.

Escribir el pedido: indicá que querés recrear a la persona durante la década de 1980, incorporando elementos característicos de la época.

Describir el estilo: podés sumar detalles como ropa con hombreras, colores llamativos, peinados voluminosos, maquillaje ochentoso, luces de neón o una estética similar a las fotografías de aquella época.

Generar la imagen: la inteligencia artificial procesará la fotografía y creará una nueva versión con los rasgos de la persona adaptados a la estética de los años 80.

Compartir el resultado: una vez obtenida la imagen, muchos usuarios la publican en redes sociales para mostrar la transformación y sumarse al trend.

