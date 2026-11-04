En las últimas horas trascendieron detalles del salvaje ataque ocurrido este domingo a la madrugada, donde un grupo de unos 60 jóvenes golpearon de forma brutal a varias mujeres trans en los Bosques de Palermo. El episodio, que fue registrado en video, generó repudio luego de que los agresores difundieran el material en redes sociales para burlarse.

Todo comenzó a partir de un grupo que realizó una convocatoria para hacer una bicicleteada nocturna en las calles de Buenos Aires, el 31 de octubre. Horas más tarde, el recorrido inicial cronogramado por la organización tomó otro camino cuando varias personas ajenas al evento aparecieron en uno de los puntos de encuentro.

Según declaró la organización a través de un comunicado publicado en Instagram, el recorrido iba desde el skatepark de Aeroparque hasta Núñez. “Un grupo de jóvenes que no formaba parte de nuestro grupo convocó al grupo de gente que había quedado atrás, a dirigirse a los Bosques de Palermo”, señalaron.

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En el texto también aclararon que no estaban notificados del recorrido paralelo que se produjo a mitad del evento e hicieron énfasis en un pedido de disculpas a las víctimas del ataque y a la comunidad LGBTIQ+.

"Palazos a trans" Porque un grupo de adolescentes se organizaron para ir a "cazar" trans a los bosques de Palermo: filmaron todo el ataque con palos y lo subieron a sus redes con emojis de risas. https://t.co/ynUEXSGGqb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 2, 2026

Al mismo tiempo de la viralización de los videos, en el que los atacantes escribieron “A correr los trabas” junto a provocaciones y burlas, también se conoció otro video publicado en TikTok por uno de los jóvenes que formó parte del ataque.

En las imágenes, los involucrados narraban toda la secuencia desde que se reunieron con el resto de los bikers que esperaban por el evento hasta la salvaje agresión. Además, en el video, también relataron que la Policía los echó varias veces de diferentes lugares.

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De acuerdo a lo que se observa en los registros y en base a lo que contaron las víctimas, los atacantes las golpearon con palos, conos y escobas. “Uno de los chicos tocó a un travesti”, escribieron en el video en uno de los momentos previos a la golpiza.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, hasta el momento no se radicó una denuncia penal. Sin embargo, no descartan que la fiscalía de turno actúe de oficio tras la viralización del contenido audiovisual.