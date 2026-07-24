Dos muchachos de 16 y 17 años fueron baleados en barrio Tiro Suizo este jueves por la noche. El más joven de los dos, se encuentra internado en grave estado en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Dos adolescentes cayeron heridos este jueves por la noche en un ataque a balazos en barrio Tiro Suizo, en la zona sur rosarina. Tienen 16 y 17 años y el más joven de los dos, se encuentra internado en grave estado en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según fuentes oficiales, ambos muchachos fueron heridos en el mismo hecho, perpetrado en Presidente Roca y Anchorena y llegaron casi al mismo tiempo a distintos centros de salud. El mayor, fue asistido en el hospital Centenario, a donde llegó en ambulancia acompañado de su madre. Tiene una herida de arma de fuego en el codo izquierdo.

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En cambio, el de 16, por la gravedad de sus heridas en el pecho y el abdomen, fue derivado al Heca donde permanecía delicado este viernes por la mañana.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la comisaría 15ª, por razones de jurisdicción, mientras la policía e investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias de la balacera e identificar a los agresores.