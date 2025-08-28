“Fue un horrible acto de violencia”, afirmó el alcalde, Jacob Frey.

Un hombre abrió fuego contra una iglesia católica de Minneapolis, Estados Unidos: hay al menos dos nenes muertos y 17 heridos. El ataque ocurrió mientras alumnos de una escuela católica asistían a misa, tan solo dos días después de la vuelta al colegio tras las vacaciones de verano.

El ataque comenzó alrededor de las 08:45. Según indicó el canal CBS, el agresor fue descrito como “un hombre vestido completamente de negro” y llevaba un rifle, una escopeta y una pistola.

Según Fox News, el ataque ocurrió en la Iglesia de la Anunciación, de la cual depende la escuela. El tirador “disparó desde afuera a través de las ventanas de la iglesia mientras los niños celebraban el culto” y luego se quitó la vida en la parte trasera de la iglesia.

“No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento. El tirador está contenido”, informaron las autoridades. Tendría poco más de 20 años.

La escuela, que abarca desde preescolar hasta octavo grado, tenía programada una misa para todo el colegio a las 8:15 del miércoles, según su sitio web.

“Esto fue un acto deliberado de violencia contra niños y otras personas que celebraban su culto”, afirmó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

Las víctimas son chicos de 8 y 10 años. De los 17 heridos, 14 son chicos, dos de los cuales se encuentran en estado crítico.

“La pura crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de nenes es absolutamente incomprensible”, dijo O’Hara.

Vecinos le dijeron a FOX 9 que escucharon tantos disparos que ni siquiera llamaron porque pensaron que eran ruidos de obras.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey calificó esto como un “acto atroz” y agregó: “Hay nenes muertos”. “Estos chicos estaban literalmente rezando”, dijo Frey.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que fue “informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation”.

La confirmación del tiroteo ocurre tras una ola de falsas denuncias sobre ataques armados en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.

“Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia”, dijo Walz, sin dar detalles sobre posibles víctimas.

El alcalde Frey dijo que se activó un equipo de respuesta a emergencias en respuesta al “horrible acto de violencia”.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem,dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)está monitoreando el “horrible tiroteo” y está en contacto con otras agencias

“Estoy rezando por las víctimas de este atroz ataque y sus familias”, añadió Noem.

La senadora estadounidense por Minnesota, Amy Klobuchar, dijo que está “desconsolada por la horrible violencia” en la escuela esta mañana.

“Mis oraciones están con los estudiantes, los maestros y las familias, y estoy agradecida por los socorristas que están en el lugar”, sostuvo.