Una historia de celos y pasiones descontroladas terminó con una ráfaga de disparos y un hombre gravemente herido en el norte de la ciudad. El episodio ocurrió cerca de las 19 del domingo, en la esquina de French y Zavalla, en jurisdicción de la Comisaría 26ª. La víctima fue identificada como Maximiliano Jesús Mario Bigliano, de 40 años, domiciliado en inmediaciones del lugar del ataque.

Según las primeras actuaciones, personal de Gendarmería Nacional que trabajaba en la zona dio aviso a la policía provincial tras un violento incidente.

Siempre de acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, el presunto agresor, que está identificado, llegó a bordo de un Renault Sandero gris. Detuvo la marcha, abrió la puerta del vehículo y, sin mayores preámbulos, efectuó múltiples disparos contra Bigliano.

Los proyectiles impactaron en el abdomen, la espalda, con al menos dos heridas, además de la pierna izquierda y el brazo izquierdo.

La hipótesis inicial que surge de los dichos de una ex suegra del imputado es que el ataque habría estado motivado por celos. El agresor sospechaba que su ex pareja mantenía algún tipo de vínculo con la víctima.

La huida desesperada

Malherido, Bigliano logró escapar a la carrera en busca de ayuda. Recorrió algunos metros hasta ingresar a un pasillo interno de calle Matheu al 3500, donde pidió auxilio en la vivienda de una mujer que lo asistió de inmediato.

Allí alcanzó a señalar quién le había disparado antes de desplomarse. Minutos después arribó el móvil policial, que lo trasladó de urgencia al Hospital Iturraspe.

Cirugía y terapia intensiva

Desde el nosocomio informaron que el hombre debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Tras la operación, fue derivado a la unidad de terapia intensiva, donde permanece internado con pronóstico reservado.

La causa fue caratulada como “herido de arma de fuego” y quedó bajo investigación, a la espera de que Gendarmería formalice la entrega de actuaciones y se avance en las medidas judiciales correspondientes.

Un conflicto que escaló a balazos

El trasfondo del hecho, atravesado por conflictos sentimentales, volvió a exponer cómo disputas personales pueden escalar en cuestión de minutos hasta convertirse en un ataque a sangre fría.

Una esquina, un auto detenido, una puerta que se abre y varios disparos que retumban en la tarde. Después, la corrida desesperada y el silencio. Ahora, la Justicia deberá determinar responsabilidades en un caso que, según todo indica, tuvo como detonante una trama de celos.