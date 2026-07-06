Los heridos ascienden a 16.740, según un nuevo reporte oficial. Delcy Rodríguez creó una nueva unidad militar para atender emergencias.

La cifra de muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela aumentó a 3342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740. Lo informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas respecto al sábado. Según el balance oficial, 6462 personas fueron rescatadas y 17.345 perdieron su vivienda. Los sismos afectaron a 856 edificios y otros 190 colapsaron.

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En tanto, su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez, descartó un eventual “estallido social” en el país a causa de la emergencia humanitaria.

Durante la celebración por el Día de la Independencia en Venezuela, Rodríguez afirmó: “No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”.

La presidenta interina, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año en una operación de Estados Unidos, encabezó la ceremonia en el recinto de Fuerte Tiuna, un enclave militar de Caracas.

Además, la presidenta encargada ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres, frente a las críticas por la falta de respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas tras el doble terremoto.

“He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”, anunció.

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La palabra de Delcy Rodríguez

“Han querido atacar a nuestra fuerza armada, denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos.

Además, sostuvo: “No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar (...) estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”.

El encargado de liderar esta unidad de tarea especial es el general de brigada Pabón Castellanos, anunció Rodríguez, quien graduó a más de 800 nuevos oficiales y ordenó el despliegue inmediato de los tenientes de corbeta graduados a La Guaira.

Rodríguez aseguró que fue quien dio la orden del despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas: “Me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está allí en el territorio, está allí abrazando a los familiares que esperan recuperar a sus seres queridos debajo de los escombros”.