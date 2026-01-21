Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 19° y la máxima sería de 31º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1012.6 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves tendrá una mínima de 20° y una máxima de 33°. Se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada.

Para el viernes se mantendría el cielo algo cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 22º y una máxima de 34º.

Finalmente, el sábado cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 22º y una máxima de 35º.