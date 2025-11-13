Un hombre que se encontraba practicando wing-foiling en las playas de Margaret River, en Australia Occidental, fue atacado por un tiburón blanco el lunes por la tarde.

Según ABC News, el tiburón mordió la tabla del deportista y dejó una marca de entre 35 y 38 centimétros de diámetro. El surfista, Andy McDonald, cayó sobre el animal y comenzó a golpearlo mientras luchaba por su vida. Tanto él como su compañero de deporte Neil Mattinson resultaron ilesos.

“Me caí encima del tiburón y empecé a golpearlo”, relató McDonald al medio australiano. Más tarde, contó que fue arrastrado bajo el agua por la mordida del animal, junto con la tabla y la vela, al punto de creer que no sobreviviría. “Me arrastró bajo el agua, y arrastró también la tabla y la vela.” “Y pensé: ‘Bueno, esto es todo’”.

Australian surfer Andy McDonald (61) survived an attack by a great white shark that dragged him underwater 300 meters from shore.

He managed to punch the shark until his friend helped. McDonald described the impact as "hitting a freight train."#Australia #SharkAttack #Surfing pic.twitter.com/2opYdVO9UG — Belarus Inside (@BelarusInside) November 13, 2025

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que McDonald fue impulsado fuera del agua por el tiburón. En las imágenes se ve cómo el foil se hunde de golpe. “Sabía que era un ataque de tiburón”, aseguró.

El papel de su amigo Neil Mattinson fue clave para que McDonald pudiera ponerse a salvo. Mattinson estaba practicando windsurf con foil en la misma rompiente cuando ocurrió el ataque y, al principio, creyó que su compañero se había lastimado con su propio equipo. “Entonces oí la palabra ‘tiburón’”.

En retrospectiva, Mattinson cree que el tiburón aún estaba cerca cuando se aproximó para ayudarlo. “A medida que me acercaba, pude ver lo que ahora sé que eran trozos de espuma de la tabla”, explicó.

“En realidad estaban subiendo a la superficie cuando me acercaba a él, así que creo que el tiburón los tenía en la boca y estaba bajo el agua, y simplemente aparecieron”, relató al medio australiano. Ambos remaron juntos más de 300 metros hasta la orilla.

El episodio fue catalogado como el decimoctavo encuentro con un tiburón en Australia en lo que va del año. (Foto: gentileza ABC News)

Según ABC News, la experiencia del señor McDonald supone el decimoctavo encuentro con un tiburón en Australia este año.

A pesar de la violenta lucha con el animal, el señor McDonald, de 61 años, logró ahuyentarlo y salió del agua ileso. “Simplemente le daba puñetazos y patadas, y básicamente estaba entrando en pánico”, reconoció.

Las autoridades del Department of Primary Industries and Regional Development (DPIRD) informaron que están analizando la tabla mordida para confirmar la especie del tiburón involucrado.