El robo de una camioneta Chevrolet Tracker en el partido de Quilmes activó una alerta y un oficial de la división Motorizada de la Policía Bonaerense respondió al llamado, dio con los sospechosos que escapaban en el vehículo sustraído y comenzó a perseguirlos. Fuentes de la investigación dijeron que, en ese contexto, los delincuentes embistieron la moto del agente, que chocó y perdió la vida.

El choque sucedió en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, este lunes, y fuentes consultadas por este medio agregaron que hay dos sospechosos detenidos por el robo y la muerte del policía de la Bonaerense.

Todo comenzó este lunes en el cruce de Aristóbulo del Valle y San Luis, en el partido de Quilmes, cuando delincuentes robaron una camioneta. Ante la denuncia de lo sucedido, se irradió el alerta para dar con los ladrones y el vehículo sustraído.

Núñez fue uno de los policías que respondió al llamado y dio con la Chevrolet Tracker robada. Así comenzó a perseguir a los ladrones. Hay más de 7 kilómetros desde el lugar donde se produjo el robo hasta la esquina de Pierres y la avenida Manuel Belgrano, en la localidad de Villa Domínico, donde ocurrió el choque y la muerte del oficial.

Allí, en circunstancias que se investigan y siempre según las primeras informaciones, los ladrones embistieron la moto del policía, quien murió en el lugar del hecho. En ese contexto, otros agentes de la Bonaerense que escucharon la alerta e iban tras los delincuentes, llegaron a la escena del siniestro.

“Se produjo un enfrentamiento y hay dos detenidos”, ampliaron las fuentes del caso que investiga la UFI N°3 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Solange Cáceres.

Los agentes lograron la aprehensión de dos sospechosos, identificados como A. S., de 19 años, y S. B., de 21 años, a pocos metros sobre la calle Pierres.

Durante la detención se produjo un intercambio en el que uno de los detenidos resultó herido en el brazo, aunque según el parte policial se encuentra fuera de peligro y fue asistido en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda.

Una testigo del accidente relató cómo vivió su familia el momento. “Mi papá fue como un día cualquiera a comprar a la carnicería de la esquina, estacionó el auto y de repente sucedió. Al principio creyeron que había sido un choque cualquiera, pero después se dieron cuenta de que era una policía. Fue muy fuerte”, relató la hija del dueño del vehículo contra el que impactó el agente.

“Fueron corriendo mi mamá y mi papá al lugar. Fue muy fuerte cuando se enteraron de que falleció el policía. Están muy afectados, no quieren hablar ellos”, agregó Micaela.

“Mi papá ya estaba dentro de la carnicería y el auto estacionado en la esquina. El policía quedó incrustado en el auto junto con la moto. Golpeó contra el vidrio del auto. Venía muy rápido”, concluyó la joven.