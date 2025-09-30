Si hay una figura que compite a la par con la propia imagen de la estatuilla del Premio Martín Fierro, esa es Mirtha Legrand. La diva recibió un homenaje sorpresa en la edición de este año para distinguir sus casi seis décadas en pantalla y la distinguieron con el Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión.

Luego de un video que repasó sus primeros programas, con invitados como Sandro, Alain Delon o el doctor René Favaloro, todo el salón del Hotel Hilton Puerto Madero se puso de pie para ovacionar a la conductora. Acompañada por su hija, Marcela Tinayre, Juana Viale y sus bisnietos, La Chiqui se mostró sensibilizada por el reconocimiento que le dieron.

“Muchas gracias. Ay, qué emoción, Dios mío. No sabía nada de esto y me tomó por sorpresa. Muchas gracias, Luis Ventura”, comenzó diciendo, desde su mesa. “Yo cuando recién pensaba en los Premios Martín Fierro y de tantos años que tiene, me acordaba que empezaron en un saloncito, chiquitito que ni me acuerdo en dónde era. Era un teatro chico”, rememoró, consciente de que la historia del galardón es también su propia historia.

Siempre punzante, ni siquiera el conmovedor momento la aplacó. “Este premio ha ido creciendo y creciendo... ¿Vos hasta cuándo vas a ser presidente de Aptra?“, le lanzó, a quemarropa a Ventura justo a su lado. ”Mientras los socios confíen, seguiré“, manifestó el periodista. Y la diva continuó. ”Les quiero agradecer muchísimo. Cuando yo digo que les he dado mi vida a esta profesión, es cierto. Empecé a los catorce años. Hoy tengo tantos. Muchos, muchos, muchos", marcó, coqueta sobre su edad.

Mirtha destacó la compañía de su familia y terminó destacando la enorme cantidad de galardones que cuenta en su haber. “Vine con Silvestre, que está aquí sentado, el hijo de Juana; con Juanita, con Marcela, con Nacho, con mis productoras, que están aquí también, que son excelentes. Y a todos ustedes, bueno, muchas gracias. Una noche inolvidable”.

En los #MartinFierro2025, Mirtha Legrand recibió el premio a leyenda de la televisión y celebró: "Este es el número 42". pic.twitter.com/atT1uUHoku — Corta (@somoscorta) September 30, 2025

Con picardía, La Chiqui luego agregó risueña: “Este es el número cuarenta y dos”. “No lo tomen como una vanidad, simplemente es una información. A todos, muchas gracias. Gracias, Susana, por tu cariño. Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”, destacó “Muchas gracias a todos. Veo tantas caras queridas y tanta gente amorosa que me siento feliz de haber venido. Esta noche cuando me acueste voy a pensar: ¿por qué no habré dicho tal cosa?, ¿por qué no habré dicho tal cosa? Pero bueno, esto me sale del corazón”.

Para el final, volvió a la carga con Ventura. “Gracias, Luis Ventura. ¿Hasta cuándo vas a seguir, me dijiste?“, volvió, divertida. ”Menos que usted”, acotó él. “No, sos muy bueno, muy amoroso. ¿Vos no tenías el pelo oscuro?“, siguió, filosa. ”Bueno, estas son cosas que digo yo, no lo tomen a mal", agregó.

“Pasemos una noche agradable. A Telefe, muchas gracias por esta magnífica presentación, que es una maravilla. A Adrián Suar que vino recién a saludarme también, al doctor Vila. Son los canales donde yo he trabajado. En Telefe nunca trabajé, pero lo quiero igual”, siguió la animadora con gracia. “Buenas noches a todos. Disfrutemos y aplaudamos. Una cosa les quiero pedir. Una cosa. Cuando salgan las personas que ya no están entre nosotros, por favor, hagamos un pequeño esfuerzo y pongámonos de pie”, pidió la diva.