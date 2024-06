El brasileño Naio Barreto es conocido como el 'Will Baiano', en referencia al actor estadounidense Will Smith, y a Bahía, el estado de donde es originario y en el que vive.

Los videos que publicó en las redes sociales, donde muestra un impresionante parecido con el reputado actor, enseguida se viralizaron y Barreto alcanzó un repentino éxito.

Esta semana, 'Will Baiano' apareció en varias grabaciones con un colega cuya similitud con el actor Martin Lawrence es igual de asombrosa. Los videos se publicaron coincidiendo con el estreno de una película de la saga 'Bad Boys', que protagonizan los dos intérpretes americanos.

En una entrevista a O Globo, 'Will Baiano' se sinceró con su público y aclaró cuál es el secreto. "Mi intención es dejar claro que este 'juego' se genera con ayuda de la inteligencia artificial. Nunca quise engañar a nadie", comentó Barreto, que tiene más de 950.000 seguidores en TikTok.

Tras su fama en las redes, 'Will Baiano' abrió un bar en Camaçari, su ciudad natal. "A mi bar viene mucha gente por referencia a 'Will Baiano'. La gente entra y pregunta: '¿Dónde está Will?'", relató.

Dejando a un lado a la inteligencia artificial, Barreto aseguró que realmente sí tiene un parecido con el actor. "Cuando llevo ropa similar a la que usa Will Smith en las películas, con gafas de sol y el mismo corte de pelo, luzco exactamente igual", aseveró.