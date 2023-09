Este lunes cerró la primera ronda del Bailando 2023 (América) con la aparición de Nelly Camjalli. ¿Quién? La abuela de 82 años y ocho nietos que fue la participante “elegida por el público” y sedujo a Marcelo Tinelli desde YouTube. Acompañada por parte de su familia y por el bailarín Emiliano Pi Álvarez como parteneire, la mujer pisó la pista con una actitud altanera.

“Sos un hijo de pu...”, le espetó al conductor después de un largo abrazo de presentación. “Miren que yo no vengo a levantarlo, ni en pedo”, agregó después mirando al público y señalando a Tinelli. “Que te vienen a ver los pies, otra que te canta al oído... Son unas paje...”, dijo señalando sin nombrar a otras participantes del concurso que coquetearon con Marcelo, quien se reía de lo que estaba escuchando. “Y vos peor”, le apuntó Nelly. “¿Viste que no me equivoqué cuando te dije que eras un puta...?”, cerró, muy picante y desconcertando aun más al animador, totalmente entregado a la verborrea de la señora.

A la hora del baile, lo hizo sobre un medley cumbiero a base de “La pollera amarilla” y “Fue difícil”. Pero su performance fue acorde a lo que se podía intuir: estuvo perdida en la pista, tiró unos pocos pasos tímidos y se dejó arrastrar todo el tiempo por la gracia del bailarín profesional, aunque más en actitud de dupla ocasional en una fiesta donde ya corrió bastante alcohol que en la de un concurso. Pero claro, como esto es show la primera en entenderlo de esa manera fue Moria Casán, quien ni tapándose con sus dos manos pudo disimular la carcajada ante el cuadro. “¿De qué cara... se ríe?”, le preguntaba la señora a Tinelli. “¡De vos, bolu...! ¿De qué me voy a reir? ¡Sos una hija de pu...!”, le espetó la diva, hecha una risa. “Sos una hija de...”, se corrigió Moria. “Nooo, no puedo creer lo que vi. ¡Noooo, por favor!”, gritó después mientras la participante le devolvía besos voladores.

“Yo creo que estamos ante el Bailando más inexplicable de la historia, en esta primera gala pasaron cosas rarísimas. Tengo la sensación de que estamos en una cámara oculta permanente y que en algún momento alguien nos va a decir: ‘Era joda’”, dijo Ángel de Brito antes de lapidar a Nelly con un -1. “Fue un completo desastre, lo más feo que vi en las 150 ediciones del Bailando”.

“En la previa la verdad divinos, divertidos. Te veo juventud y ganas de disfrutar. Pero si voy al baile, me faltaron movimientos de caderas...”, le devolvió Carolina Pampita Ardohain. “No lo esperes, ni en pedo. No, nena, me cuesta. Te quiero ver a vos bailando a mi edad”, la interrumpió Camjalli. “Yo voy a bailar igual y mejor, capaz. Vas a ver, me va a tener en el caño Marcelo acá”, le salió al cruce la jurado que en esta vuelta tiene el voto secreto, algo fastidiada con la actitud negativa de la participante.

Luego Moria retomó la palabra aunque siendo más piadosa con Nelly. “Vos venís a divertirte, ya tenés una actitud maravillosa, tenés 82. Y sé que dentro de esa coraza de mujer súper avasallante, debe haber una mujer súper sensible y súper amorosa...”, le dijo. “Que no la voy a contar acá”, completó la mujer. “¡Más vale! Y no lo pretendemos. Pero como yo siempre digo que para mi la previa forma parte del show.... Yo te vi un ratito y no paré de reírme hasta el final y para mí esto es un show. Acá vino (Alberto) Samid y no sabía mover una pierna, y yo me reí todo el tiempo cuando hizo danza clásica. Así que me voy a poner de pie...”, anunció Casán y le dio un 10 ante la ovación de todo el estudio.

Por último, Marcelo Polino cortó con la (poca) dulzura y la terminó de reprobar con un - 2. “No me gustó la previa, porque sos una mujer con mucha vitalidad. Podrías haber venido con un poco de alegría, viniste puteando al conductor, a nosotros... El otro día destrataste a una productora adelante mío, le dijiste que si no bailabas este lunes no venías más. Los años no te dan autoridad para maltratar a la gente”, le espetó el periodista pero Nelly no acusó recibo. “¿Sabés qué? Me chupa un hue...”, cerró con la misma actitud con la que ingresó.