Un violento episodio ocurrió durante la noche del domingo en barrio Humito, en Paraná. Una persona murió en el lugar y otras tres resultaron heridas. La Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias del hecho.

La balacera en barrio Humito dejó como saldo un muerto y al menos tres personas heridas durante un ataque a tiros ocurrido en la noche de este domingo en Paraná.

El hecho se registró en inmediaciones de las calles Cura Gil Obligado y Andreu, donde un grupo de personas fue alcanzado por disparos de arma de fuego.

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De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas falleció en el lugar tras recibir, presuntamente, un disparo en la cabeza. En tanto, al menos otras tres personas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica, según confirmaron fuentes policiales.

Las circunstancias en las que se produjo la balacera son materia de investigación y, por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque.

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Tras el hecho, se desplegó un importante operativo policial en la zona con la participación de efectivos de la comisaría jurisdiccional, personal de Criminalística y de la División Homicidios.

La Fiscalía de Paraná tomó intervención en la causa y trabaja para reconstruir la mecánica del ataque, identificar a los autores de los disparos y determinar las circunstancias que desencadenaron el violento episodio.