Una joven de 26 años fue baleada en la madrugada de este lunes en inmediaciones de Génova y Campbell, en el barrio Empalme Graneros. En primer término, fue asistida en el hospital Alberdi y luego fue trasladada al Heca, donde quedó internada por una herida de arma de fuego en el muslo de la pierna derecha, fuera de peligro.

De acuerdo al relato de la víctima, fue atacada por dos delincuentes que se desplazaban en una moto y llevaban puesto el casco. Agregó que luego del disparo le sacaron su celular y 17 mil pesos.

Un vecino también brindó testimonio ante el personal policial y señaló que fue despertado por el grito de la joven, que pedía auxilio en la vía pública tras recibir el tiro. En ese marco, comentó que llevó a la chica en su auto particular hasta el hospital Alberdi.

Puede interesarte

Desde el Ministerio Público de la Acusación se ordenaron pericias al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, como fotografía, relevamiento de cámaras, levantamiento de rastros y material balístico, y la toma de testimonios.