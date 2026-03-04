Un violento ataque conmocionó a la ciudad brasileña de Baependi cuando una modelo de OnlyFans fue baleada a quemarropa mientras participaba del velorio de su madre. El momento quedó grabado por una cámara de seguridad y generó fuerte impacto en redes sociales.

La víctima fue identificada como Amanda de Almeida Arantes, una joven de 27 años oriunda de Río de Janeiro que había viajado a esa localidad para despedir a su madre fallecida.

El hecho ocurrió cuando el cortejo avanzaba por una calle del centro rumbo a una iglesia, con familiares y amigos acompañando el féretro.

En medio de la procesión, una motocicleta con dos personas vestidas de negro y con casco se acercó al grupo. El vehículo se detuvo justo al lado de Amanda, que caminaba detrás del coche fúnebre.

Sin mediar palabra, el acompañante sacó un arma y disparó varias veces a quemarropa contra la joven. En la escena del ataque, los peritos encontraron nueve cartuchos calibre 0.380 y uno sin usar. Tras los disparos, los agresores escaparon rápidamente del lugar.

Amanda recibió tres impactos de bala: uno en la región de la médula que quedó alojado en el diafragma y otros dos en las piernas.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Cônego Monte Raso y luego derivada al Hospital Regional de Varginha, donde permanece internada en estado grave. Los investigadores aún no pudieron tomarle declaración porque presenta dificultades para hablar y no logra mantener un diálogo coherente.

Un detenido y un prófugo

Horas después del ataque, la Policía logró detener a uno de los sospechosos. El hombre fue identificado porque había sido visto frecuentemente con la motocicleta utilizada en el atentado. Al ser interceptado, dio versiones contradictorias sobre el vehículo y quedó detenido en la comisaría de São Lourenço.

Durante el operativo se secuestraron la moto, dos cascos y un abrigo negro que habrían sido utilizados por los agresores. El segundo sospechoso logró escapar y es buscado.

Por el momento, las autoridades no lograron determinar el motivo del ataque ni si existen otros involucrados o autores intelectuales.