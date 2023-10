San Carlos de Bariloche fue uno de los destinos más elegidos por los argentinos para disfrutar de una escapada durante el último fin de semana XXL, pero al mismo tiempo fue escenario de un violento episodio. Durante la madrugada de este lunes, un joven identificado como Alex Alfredo Alvarado Peralta, de 27 años, fue asesinado a puñaladas a la salida de un boliche ubicado en pleno centro de la ciudad rionegrina. Mientras se investigan las causas de la pelea, la Justicia ya detuvo a un sospechoso.

De acuerdo a la información proporcionada desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro a medios locales, el hecho de produjo alrededor de las 4:30, en la intersección de las calles Onelli y Neuquén.

La principal hipótesis que barajan los investigadores apunta a que la víctima y el detenido se encontraban con otras personas y protagonizaron una discusión en el interior del local bailable llamado Los Años Dorados, del cual fueron retirados por personal de seguridad poco antes de las 4.

Sin embargo, el altercado continuó en la calle. Ambos siguieron agrediéndose en las afueras del boliche, hasta que uno de ellos tomó un arma blanca, atacó a Peralta y le produjo varias heridas que le ocasionaron la muerte.

Según precisa el sitio Bariloche 2000, en el lugar trabajaron los fiscales Betiana Cendón, María Fernanda Orticelli, Alejandra Bartolomé y Marcos Sosa Lukman, éste último a cargo del caso y quien dispuso, entre otras actuaciones, que se recaben testimonios de testigos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

El informe de la autopsia practicada ayer por la tarde al cuerpo de Alvarado Peralta precisó que el joven de 27 años murió a causa de un shock hipovolémico luego de recibir cinco puñaladas: cuatro de ellas en el tórax y una en el abdomen. Además tenía “heridas defensivas”, según detalla el documento al que accedió el medio barilochense.

En cuanto a la investigación, desde el Ministerio Público Fiscal rionegrino confirmaron este lunes que se procedió a la detención de una persona señalada como el presunto homicida.

Mientras atraviesan el duelo por la muerte de Alvarado Peralta, familiares y amigos expresaron su dolor por la muerte de “Chini” a través de las redes sociales. Entre los varios mensajes se encontraba el de su hermana, Ayelén, quien realizó un pedido solidario por la aparición del teléfono celular de su hermano fallecido. “Tenía muchas cosas personales y fotos de mi sobrino y familia, por favor a quien lo encontró que se ponga una mano en el corazón y lo devuelva, es de un valor muy importante”, remarcó. Horas más tarde, comunicó que el dispositivo había sido encontrado con todo el material de su hermano.

Matías, primo de la víctima, eligió la red social Facebook para expresar su dolor y dedicarle unas sentidas palabras a Alex. “Y te me fuiste wacho de mierda! No era ahora no era, nos quedaba una vida por delante, por compartir hermano mio! Cuantos asados, cuantos cumple cuanto de todo nos falto, anoche te vi contento bailando alegre como siempre queriendo salir a disfrutar un rato y hoy me tengo que levantar con que no estás!! Te llevas una parte de mi vida, desde chiquito siempre estuvimos juntos! Te voy a extrañar toda la vida loco! Descansa en paz mi chini querido te me fuiste sin dejarte despedir hermanito, te amo mi loco te amo con todo mi corazon wacho”, reza el conmovedor mensaje, el cual fue acompañado por dos fotos del joven asesinado.

Inevitablemente, el asesinato de Alvarado Peralta trae el recuerdo de la muerte de Fernando Báez Sosa, el adolescente atacado sin piedad por ocho rugbiers a la salida del local bailable Le Brique, en la ciudad balnearia de Villa Gesell, el pasado 18 de enero de 2020. Producto de ese resonante hecho, en febrero de este año Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por ser coautores del crimen, en tanto que los otros acusados -Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi- recibieron penas como partícipes secundarios.

En agosto pasado, la Corte rechazó un hábeas corpus presentado por la defensa de los rugbiers en el cual se alegaba la “manifiesta arbitrariedad” de las resoluciones judiciales que confirmaron la prisión preventiva de todos ellos, concretada un día después del crimen.

La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires declaró el 6 de julio de 2020 “inadmisible” el planteo de hábeas corpus. Frente a eso, Tomei presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para llegar hasta el máximo tribunal bonaerense, que al tratar el caso rechazó sin más trámite el planteo. Días después, contra esa resolución el abogado de los rugbiers decidió presentar un recurso extraordinario federal para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.