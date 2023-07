A pocas semanas del inicio del receso invernal, se publicaron los nuevos valores con fuertes subas. Agencias de viajes temas por posibles cancelaciones.

A pocas semanas del inicio del receso invernal, el Cerro Catedral de Bariloche publicó este jueves sus nuevas tarifas para la temporada con un aumento anual cercano al 200%. El incremento anunciado generó malestar entre los turistas y sobre todo entre las agencias de viajes por posibles cancelaciones.

Los administradores informaron que el pase diario que permite el acceso a todos los medios de elevación desde la apertura al cierre, costará $ 29 mil por adulto, lo que supone un incremento del 192% ya que en 2022 costaba $ 9.900.

La temporada comenzará el 1º de julio y se extiende hasta fines de septiembre. Por su parte, los menores (de 6 a 11 años) y senior (de 65 a 69 años), pagarán $ 24.100; mientras que los infantes (hasta los 5 años) no abonarán tarifa en ninguno de los casos.

De acuerdo con el tarifario de Cerro Catedral el acceso a todos los medios será de $25 mil y $ 20.600 para los mayores y menores, respectivamente. En 2022, una familia tipo (dos adultos y dos niños) accedía a un pase diario por $ 27 mil.

“La política tarifaria de Cerro Catedral le pegará muy fuerte el visitante argentino y al segmento de turismo estudiantil”, indicaron desde el sector de las agencias de viajes al periodista de Bariloche Marcos Llobet.

Al mismo tiempo, reconocieron que podría haber problemas con los grupos de egresados y no descartan que haya empresas que no puedan cumplir con los servicios o que algunos estudiantes no puedan tener su bautismo de esquí.

Desde el sector turístico informaron al sitio La agencia de viajes que “los incrementos impactarán en el consumo de esta actividad porque es un precio restrictivo para las familias, pero no estimamos que Bariloche sufra deserciones de arribos”.