Una pelea entre jóvenes que habrían pasado la noche juntos terminó en tragedia. El ataque ocurrió a metros de un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Un joven de 18 años fue asesinado este domingo al mediodía en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. El fallecimiento ocurrió como consecuencia directa de una lesión producida por un arma blanca. El presunto agresor está detenido y sería un conocido de la víctima.

El ataque sucedió a plena luz del día, durante una discusión originada en la vía pública. Según se pudo saber, el adolescente y su victimario habrían pasado la noche del sábado juntos. Por estas horas se está investigando qué desató el conflicto horas después.

Puede interesarte

El episodio tuvo lugar sobre la esquina de las calles Otto Goedecke y Elflein, ubicadas en el centro de la localidad patagónica. A una cuadra está el Hospital de Bariloche, donde llevaron al chico a la guardia de inmediato.

La puñalada mortal impactó específicamente sobre la zona intercostal derecha del cuerpo de la víctima. La herida provocó una fuerte hemorragia, lo cual deterioró rápidamente el estado del adolescente agredido.

Pese a los esfuerzos de los profesionales para contener el sangrado, el personal de salud confirmó su deceso instantes más tarde debido a la gravedad de las lesiones padecidas.

Puede interesarte

A partir de la intervención judicial, comenzaron a trabajar de forma conjunta el área de investigación del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística y los agentes policiales. En el caso interviene el fiscal de turno Guillermo Alejandro Lista.

Gracias a los datos aportados por los testigos en el lugar de los acontecimientos, los investigadores lograron identificar al sospechoso que propinó la puñalada mortal.

Tras lograr su captura, el acusado quedó aprehendido y mañana será citado para que se le formulen cargos judiciales, a la vez que podrá iniciar su defensa.