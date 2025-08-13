La final de un partido de fútbol de la Liga de Mendoza en Tunuyán se vio empañada por un grave episodio de violencia. El encuentro, disputado el último fin de semana en la cancha de Unión Escorihuela, terminó con la agresión de los jugadores a la terna arbitral, dejando a un árbitro internado con politraumatismos.

Según informaron los medios locales, a poco más de 20 minutos del final del partido, cuando Fernández Álvarez le ganaba a Sarmiento por 3 a 0, una decisión arbitral desencadenó en una batalla campal. Fue en ese momento que un grupo de futbolistas atacó a golpes a los árbitros Cristian Arrieta, Manuel Beltrán y Enrique Arrieta.

Enrique Arrieta sufrió golpes de puño y patadas que le provocaron politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Scaravelli para recibir atención médica.

El presidente de la Liga de Fútbol de Tunuyán tuvo que resguardarse en una casa junto con sus familiares, ya que intentaron agredirlo.

En cancha de Unión Escorihuela, Fernández Álvarez y Sarmiento, jugaron la final del torneo. Cuando se jugaban más de 20 minutos del complemento y con el equipo de Los Sauces, ganando por 3 a 0, se desató una batalla campal.

Pelea y golpiza a un árbitro durante un partido en Tunuyán pic.twitter.com/W5ARUIgYzX — Mendoza Post (@MendozaPost) August 12, 2025

Según fuentes que estuvieron presentes en la cancha informaron que luego de una decisión arbitraria, que terminó con el tercer gol de Fernández Álvarez, los jugadores de Sarmiento fueron directamente contra la terna arbitral, Cristian Arrieta, Manuel Beltrán y Enrique Arrieta, siendo este último atacado salvajemente con golpes de puño y patadas.

Como consecuencia de los golpes recibidos, el árbitro tuvo que ser trasladado al hospital Scaravelli, donde ingresó por guardia y fue diagnosticado con politraumatismos varios.

El presidente de la Liga de Fútbol de Tunuyán, Alberto Estrella, se encontraba junto a su familia viendo el partido y luego de que se desató la batalla campal, tuvo que resguardarse en el interior de una vivienda (la casa del canchero), ya que algunos integrantes del cuerpo técnico del Club Sarmiento lo habían ido a buscar con intensión de agredirlo físicamente.

En diálogo con Alberto Estrella, dijo: “el ataque fue directamente iniciado por los jugadores de Sarmiento, atacaron a los tres árbitros, fue una pena que la final de nuestro fútbol termine así”.

Además, dijo: “deportivamente hablando, esto ya está en manos del Tribunal de Penas y esperemos que cuando tome la decisión, sea ejemplar, esperamos sanciones severas y justas”, concluyó Alberto Estrella, presidente del fútbol de Tunuyán.