El enfrentamiento se produjo durante la madrugada del domingo. Un conductor aceleró marcha atrás para impactar contra un auto.

La fiesta de la primavera en Potrero de Garay derivó en un episodio de extrema violencia. Durante la madrugada del domingo, alrededor de las 2, una discusión entre jóvenes terminó desatando una pelea en plena calle.

Testigos contaron que el altercado comenzó con empujones y golpes de puño entre dos grupos, pero rápidamente escaló con patadas y hasta piedrazos. En medio del caos, uno de los protagonistas se subió a una camioneta y, al dar marcha atrás, embistió contra el auto de otro de los involucrados.

Puede interesarte

El choque agravó todavía más el escenario, que ya venía marcado por la tensión y la violencia. Según pudo saberse, tras impactar el vehículo, el conductor huyó de la escena dejando atrás una situación de descontrol que alarmó a los presentes.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a los jóvenes peleando a la salida en un clima de descontrol. Hubo corridas, insultos y escenas de violencia que empañaron lo que debía ser un festejo.

Puede interesarte

El hecho generó fuerte repudio entre los vecinos y asistentes a la fiesta. Hasta el momento no hubo reportes oficiales sobre lo sucedido en uno de los eventos desarrollados este fin de semana en Córdoba para recibir el día de la primavera y celebrar el día del estudiante.