Durante el primer recreo de este martes, mientras se jugaba un partido de fútbol entre alumnos de cuarto año, se desató una pelea masiva que dejó un saldo preocupante: 17 estudiantes detenidos y al menos seis profesores e inspectores lesionados.

Según detalló el mayor Milton Rossel, de la Segunda Comisaría de Talcahuano, detuvieron a 17 estudiantes, tres de ellos mayores de edad. Además, confirmó que los docentes e inspectores resultaron heridos cuando intentaron separar a los alumnos en medio del caos.

Videos grabados por testigos se hicieron virales y dan cuenta de la violencia de la pelea, que comenzó en el patio y siguió en pasillos de la institución católica, que depende dele arzobispado de Concepción.

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El mayor Rossel aclaró que “todas las personas, ya sean alumnos, profesores e inspectores, tienen lesiones de carácter leve”. Sin embargo, la situación generó una fuerte preocupación en la comunidad educativa.

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Teresa Carrasco calificó el hecho como “inaceptable” y aseguró que la Superintendencia de Educación ya ingresó una denuncia de oficio. “Desde ahí tendremos un monitoreo constante”, afirmó la funcionaria.

🚨Así fue parte de la riña tras un partido de fútbol en el primer recreo de la mañana en el Liceo La Asunción de #Talcahuano Hubo 17 estudiantes detenidos, también hubo 5 docentes lesionados. El Gobierno condenó la agresión @adnradiochile pic.twitter.com/vAQybtomfF — Nicolás Medina Parada (@nicomedinapa) May 13, 2026

Por su parte, el SEREMI de Seguridad, Richard Soto, remarcó que la escalada de violencia en los colegios es un tema que el Gobierno está analizando, pero pidió el compromiso de “padres, apoderados y toda la comunidad educativa” para enfrentar el problema.

A través de un comunicado, el liceo informó que se brindó atención en enfermería a quienes presentaban lesiones y se realizó el procedimiento de constatación junto a Carabineros de Chile. Además, explicaron que varios docentes resultaron heridos al intentar resguardar la integridad física de los estudiantes.

En tanto, el Liceo La Asunción -dependiente del Arzobispado de Concepción- determinó la suspensión total de clases para este miércoles en todos sus niveles, con el fin de realizar una “jornada de reflexión” tras los graves hechos.

Loa alumnos detenidos recuperaron la libertad este miércoles, indicaron desde Carabineros.

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Un fenómeno que crece

El caso de Talcahuano no es aislado. Según datos oficiales presentados la semana pasada por autoridades de Seguridad Pública ante el Senado, más del 54% de los colegios chilenos registraron al menos una denuncia policial en 2025. En total, se reportaron más de 56.000 incidentes en 13.465 instituciones educativas.

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, sostuvo ante los legisladores que “la violencia física e intimidatoria se ha instalado como un fenómeno estructural en el espacio educativo chileno”.

Los datos del Centro de Estudios y Análisis de Delitos (CEAD) muestran que el 17,5% de los casos fueron lesiones leves, mientras que hubo 226 episodios de lesiones graves o gravísimas y más de 6.000 amenazas.

Entre los delitos más graves, se registraron 544 hechos con armas de fuego o armas blancas, 274 riñas y 127 amenazas con armas. Sin embargo, las autoridades remarcaron que “la violencia extrema solo representa un 10% de las denuncias”.