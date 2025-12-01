La riña comenzó en la vía pública y derivó en un enfrentamiento de unas treinta personas; hubo tres demoradas, un menor involucrado y daños en un patrullero.

Una pelea callejera que comenzó entre dos mujeres durante la madrugada de este domingo terminó desatando una batalla campal en pleno centro de Villa La Angostura. El violento episodio ocurrió en la Plaza de los Pioneros, a escasos metros de la avenida Arrayanes, uno de los sectores más transitados de la localidad.

Debido a la magnitud del conflicto, todo el personal disponible de la Comisaría 28 debió intervenir de manera urgente para frenar la riña y dispersar a los involucrados.

De acuerdo con los testimonios aportados por vecinos y jóvenes que se encontraban en la zona, la pelea callejera se inició alrededor de las 6:30, cuando dos mujeres comenzaron a agredirse en plena calle tras salir de un local bailable cercano. La discusión verbal derivó rápidamente en golpes, lo que llamó la atención de otras personas que estaban en las inmediaciones. En pocos minutos, la situación se descontroló y varias personas —especialmente hombres— se sumaron al enfrentamiento.

Entre quienes se involucraron también habría participado un menor de aproximadamente 16 años, presuntamente hijo de una de las mujeres que protagonizaban la riña inicial. Según relataron algunos testigos, el adolescente intentó defenderla cuando la discusión escaló a agresiones físicas, lo que contribuyó a aumentar la tensión y agrandar el conflicto. Esa intervención terminó por convertir lo que comenzó como una discusión entre dos personas en un tumulto generalizado.

Intervención policial: disparos antidisturbios

Cuando los primeros patrulleros llegaron a la Plaza de los Pioneros, el escenario era caótico: un grupo calculado en unas treinta personas participaba activamente de la pelea callejera, con golpes, empujones y gritos que se extendían por todo el sector. Ante ese panorama, los efectivos aplicaron los protocolos previstos para disturbios en espacios públicos. Entre las medidas utilizadas se incluyeron disparos al aire con escopetas provistas de munición de goma, con el objetivo de frenar la agresión colectiva sin provocar lesiones de gravedad.

Tras varios minutos de trabajo, la Policía logró dispersar a la multitud y separar a los involucrados. Algunas de las personas involucradas intentaron abandonar el lugar, mientras que otras continuaban enfrentándose pese a la presencia policial. Finalmente, tres mujeres fueron asistidas en el hospital por lesiones menores y luego demoradas en la Comisaría 28 para su identificación. Aunque recuperaron la libertad horas más tarde, quedaron sujetas a la causa judicial abierta por el incidente debido a los daños ocasionados en un móvil policial durante el operativo.