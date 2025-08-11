La gresca fue de magnitud. Ocurrió frente a cientos de familias y dejó varias víctimas con lesiones leves; entre ellos dos policías.

La tarde del domingo, lo que debía ser una jornada de alegría para los más pequeños en San José del Rincón se vio empañada por una violenta pelea que sorprendió a cientos de familias.

El preocupante hecho se registró en la plaza central, donde la Municipalidad desarrollaba los festejos por el Mes de las Infancias, con juegos, espectáculos y actividades recreativas.

Recabando información trascendió que el evento no habría contado con policía adicional. No obstante se vio varios patrulleros en el lugar, que al momento del incidente, no tardaron en llegar.

De la diversión al caos

Según se supo, el incidente ocurrió alrededor de las 18.20, cuando personal de la 6ta Zona de Inspección, patrullaba la jurisdicción de la comisaría 14ta. por disposición del jefe de dependencia. En ese momento, fueron alertados por personal de seguridad municipal sobre una gresca que se producía en el centro del evento.

Al llegar, los efectivos se encontraron con un tumulto de entre 200 y 300 personas. Mientras algunos intentaban separar a las agresoras, otros alentaban la pelea e incluso grababan la escena con sus celulares.

Policías agredidos

Ante la magnitud del desorden, los uniformados solicitaron refuerzos. En medio de las tareas para separar a las partes, dos agentes fueron agredidos físicamente, aunque no sufrieron lesiones.

Minutos después arribó una unidad policial y se logró dispersar parcialmente a los presentes.

Varias mujeres lesionadas

Las involucradas en el hecho fueron identificadas y trasladadas para su atención médica. Según el parte policial, se registraron siete víctimas con lesiones leves, quienes decidieron instar penalmente contra sus agresoras. Entre ellas había adolescentes de 16 y 17 años, jóvenes de 20 y 22, y una mujer de 36.

Las imputadas, cuyas identidades también fueron consignadas, quedaron vinculadas a causas por Lesiones leves. Todas fueron trasladadas a Medicina Legal para la evaluación correspondiente.