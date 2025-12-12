Un verdadero escándalo estalló en las últimas horas alrededor de Zaira Nara, envuelta en una teoría que mezcla romance, amistades traicionadas y el exclusivo universo del polo, mientras ella pasea por el stream de mernosketti junto a Bauletti, con el cual la relacionan por la buena onda y química que ambos tienen cuando se cruzan.

Según supo , la bomba la tiró Gustavo Méndez tanto en La Posta del Espectáculo (TV Pública) como en redes y el hombre que estaría iniciando una relación con Zaira sería Robert Strom, un heredero con una fortuna multimillonaria y figura conocida dentro del ambiente del Polo.

Strom fue captado por los flashes hace dos fines de semana en las semifinales del Abierto Argentino de Polo, acompañado por su cuñado, Clemente “Corchito” Zavaleta, una imagen que publicó La Nación y que ahora toma otro significado.

La teoría que involucra a Pampita, Martín Pepa y una amistad rota

El punto que volvió irresistible al rumor es la red de vínculos alrededor de Strom, ya que su hermana Isabelle está casada con Zavaleta, quien, a su vez, es íntimo de Facundo Pieres, el ex de Zaira y uno de los polistas más influyentes del ambiente. Además, Martín Pepa, la pareja de Pampita, también es amigo de Pieres.

Según Méndez, justamente Pampita y Pepa habrían sido quienes unieron a Zaira con Robert, algo que cayó pésimo en el entorno de Pieres: “En el mundo del Polo vuelan chismes y celos como en cualquier barrio. Cuando Pieres se enteró, explotó todo”, aseguró el periodista.

De acuerdo a la teoría, Pieres nunca habría superado la ruptura con Zaira, ya que su deseo habría sido pasar el verano juntos en Punta del Este, pero, mientras él intentaba recomponer la relación, Zaira habría puesto un punto final, sin intención de retomar el vínculo.

Mientras tanto, Zaira transitaría un excelente momento, ya que personas cercanas a la modelo aseguran que está “feliz” y completamente despreocupada por el revuelo. Además, mantiene una relación muy cercana con Pampita, quien habría sido celestina en este inesperado vínculo.

Incluso, asistió recientemente a un evento de la marca de la conductora, lo que alimenta aún más las especulaciones.

Todo indica que la presentación oficial de esta incipiente pareja podría darse en Punta del Este, donde Robert y Zaira planean recibir el Año Nuevo junto a Isabelle Strom y su familia. Según Méndez, es cuestión de tiempo hasta que aparezca la primera foto juntos.

Finalmente, el periodista resumió: “Facundo Pieres se quedó sin la ilusión de volver con Zaira, sin un amigo y sin el campeonato”.

Mientras tanto, Zaira sonríe, Pampita celebra y Robert Strom empieza a instalarse como el flamante galán del verano.