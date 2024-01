La intérprete española compartió varias imágenes en honor al cumpleaños de su pareja, el actor. Sin embargo, una de las fotos llamó la atención al generar confusión y estar al límite de ser censurada.

En varias publicaciones de Instagram Stories, la actriz española de 34 años compartió diversas fotos junto a su pareja, donde se los ve cercanos y felices. Sin embargo, una de las imágenes captó la atención de inmediato. Úrsula escribió "Bebé" en la foto que muestra a su novio besando uno de sus pechos.

La foto se difundió sorprendentemente rápido de Instagram a otras plataformas, como Twitter. Muchas personas se confundieron al verla inicialmente, ya que daba la apariencia de que el Chino (su pareja) estaba besando la panza de Úrsula.

"muy grasa pero que envidia nunca voy a no envidiar ser la novia del chino darin", "its a band pero es el chino darin, si fuera mi hombre haría lo mismo",

"Ursula Corberó no para de restregarnos que se coge al chino Darin",

"Sobre la foto del Chino Darín solo voy a decir que flashee embarazo y beso en la panza de Úrsula. Tengo una mente sana",

"Y mira si un HOMBRE como el chino darin me come la teta asi lo presumiria x todos lados", “Ojalá me pasara a mí, pero subir esa foto es un montón”,

"siento q nunca voy a poder dejar de pensar en el chino darín mordiéndole el pezon a ursula a partir de hoy lo declaro mi imperio romano",

“El verdadero: te observo, te analizo y te respeto”,

"Fascinada con la foto donde le está mordiendo una teta", fueron algunos de los cientos de mensajes que circularon en la red.