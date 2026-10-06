Una joven de 23 años recibió una brutal agresión por parte de su ex pareja en el barrio de Beccar. La secuencia del ataque, que ocurrió en plena calle, quedó registrada por una cámara de seguridad, que fue clave para detener al hombre. Según se supo más tarde, el agresor tenía una medida perimetral, pero no se la habían llegado a notificar.

El video muestra cómo la joven espera sobre la vereda, mientras su ex pareja se le acerca caminando con un casco en el codo. Hay un corto intercambio de palabras y, entonces, procede a atacarla, primero con su puño. Luego, la golpea con el casco. Finalmente, la tira al piso, en donde la arrastra varios metros a fuerza de patadas.

Según se supo más tarde, la joven estaba en ese lugar porque venía de visitar a una amiga y se dirigía a la casa de su madre, que estaba a menos de una cuadra. Sin embargo, a medio camino fue emboscada por su ex, con quien había cortado una relación hacía dos meses.

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Aunque parte del ataque habría quedado registrado en las cámaras, según trascendió, la agresión habría durado alrededor de tres cuadras.

Tenía una perimetral y atacó a su ex durante más de tres cuadras: la golpeó con un casco y fue detenido - 2Urbanos https://t.co/cN2dzqM0hy https://t.co/RWwNClplZs — 2urbanos (@dosurbanos) October 5, 2026

Tras el ataque, hasta el lugar llegó personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) quienes encontraron a la víctima llorando, golpeada y con sangre en la boca. A pesar de que le ofrecieron llamar a una ambulancia y darle asistencia médica, ella la rechazó. La joven se retiró del lugar por sus propios medios y fue hacia la comisaría para hacer la denuncia.

En tanto, el agresor se escapó cuando vio llegar a la policía, pero poco después fue identificado como Jorge Ezequiel Carrizo.

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Este lunes, tras viralizarse el video de la agresión, oficiales de la Comisaría 11ª La Cava junto a la Patrulla Municipal lograron detener al ex novio de la joven. Además, se iniciaron actuaciones caratuladas como "lesiones graves en contexto de violencia de género".

Tras la detención se supo que el hombre tenía una perimetral vigente que había pedido su ex pareja tras una agresión previa. Sin embargo, no había podido ser notificado ya que, aunque la policía fue varias veces a su domicilio, no lograron encontrarlo en el lugar.