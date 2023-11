Belén Francese reveló en las últimas horas que tomó la decisión de comenzar a vender contenido erótico para pagar el colegio de su hijo, luego del escándalo con Andrea Rincón en Podemos Hablar (Telefe).

A través de su Instagram, la panelista de Polémica en el Bar (América TV) publicó un video donde mostró la producción de fotos que realizó para DivasPlay.

"Lo pedís... lo tenés. Rompiendo todo junto a DivasPlay, Vení a divertirte y disfrutar conmigo. Ingresá a la página, crea un usuario y enjoy (disfrutá en inglés) de todo el contenido que subiré", escribió en la publicación.

En diálogo con Paparazzi, la exvedette expresó cuáles fueron los motivos por los que decidió subir fotos de alto voltaje en esta plataforma. "Amo disfrutar y que me disfruten. También liberar prejuicios y trascender. Creo que cuanto más versátil sos más valiosa en lo artístico. Hago tele, teatro y DivasPlay ¿Qué más?", detalló.

Por otra parte, comentó que también lo hace por un hecho particular que sorprendió a todos: "Todo lo hago por mi hijo. Con lo que gano pago el colegio".

Por último, se refirió a su esposo, Fabián Lencinas, y aclaró que "fue quien la convenció" para empezar a vender su contenido. "Hace muchos años que me buscan y por tiempos o diferentes motivos no pude cerrar. Hoy dije 'bueno, ahora es el momento porque me siento plena'. Me gusta lo que me devuelve el espejo y me encanta compartirlo", concluyó la panelista.

"Amo el calor y el frío cada uno tiene su encanto, ¿no?"; "Cómo me gusta tomar algo calentito, siempre"; "Nos vamos a divertir mucho juntos", escribió en cada una de sus fotos.

Puede interesarte

Qué es DivasPlay

DivasPlay es una plataforma de suscripción para adultos (mayores de 18) que conecta a mujeres que crean contenido erótico para sus seguidores y pueden acceder a ellas pagando 15 dólares mensuales.

La primera en sumarse fue Florencia Peña. Allí, el sitio web se hizo conocido y empezaron a sumarse otras personas como Ivana Nadal, María Fernanda Callejón, Karina Jelinek, Larissa Riquelme, Adabel Guerrero, Charlotte Caniggia, Barby Silenzi, Mónica Farro, Belén Francese, entre otras famosas.