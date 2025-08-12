El empresario brasileño René da Silva Nogueira Júnior fue detenido tras matar de un disparo a Laudemir de Souza Fernandes, un recolector de basura, en medio de una discusión de tránsito en la ciudad de Belo Horizonte.

El crimen ocurrió en el barrio Vista Alegre cuando René, que manejaba un auto eléctrico, le exigió a la conductora de un camión de basura que le dejara más espacio para pasar. Según testigos, ella le explicó que había lugar suficiente, pero el empresario se enfureció y la intimidó con un arma.

De acuerdo al relato de la conductora, René le amenazó de muerte: “Si chocás mi auto, te pego un tiro. ¿No me creés?”.

La mujer se quedó en shock y los recolectores que estaban trabajando con ella intentaron calmar al agresor, pero la situación se desbordó. "Fue entonces cuando uno de ellos, Laudemir, recibió un disparo", contó el sargento de Policía, Thiago Ribeiro.

El empresario huyó tras cometer el crimen y la víctima fue trasladada de urgencia en un patrullero al hospital, donde murió poco después. La Municipalidad de Belo Horizonte confirmó que Laudemir trabajaba para una empresa tercerizada de limpieza y aseguró que está brindando apoyo a su familia.

El arma que usó el empresario era de su esposa, una jefa policial

Horas después del crimen, gracias al análisis de cámaras de seguridad, la policía detuvo a René en un gimnasio. En un primer momento, negó haber cometido el homicidio, pero reconoció que el arma utilizada pertenecía a su esposa, la comisaria Ana Paula Lamego Balbino Nogueira.

Las autoridades allanaron el departamento de la pareja en la localidad de Nova Lima, en la región metropolitana de Belo Horizonte, y secuestraron dos armas: una pistola de uso profesional y otra calibre .380, que habría sido la utilizada en el homicidio. Ambas estaban guardadas en una estantería.

Investigan la responsabilidad de la delegada

La comisaria Ana Paula fue citada a declarar y se abrió una investigación para determinar si incurrió en “omisión de cautela”, es decir, si fue negligente en el resguardo de su arma. Si se comprueba una falta, podría enfrentar sanciones administrativas dentro de la fuerza.